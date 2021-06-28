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أصحاب وسائقو السيارات العمومية والفانات قطعوا الطريق الدولية في ضهر البيدر احتجاجاً على الأوضاع المعيشة وأزمة البنزين وارتفاع سعر الدولار

Lebanon 24
28-06-2021 | 03:35
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