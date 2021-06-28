الرئيس عون التقى إسماعيل هنية وأكد له انّ الشعب الفلسطيني أثبت خلال الأحداث الأخيرة في غزة وحدته في النضال ولا بد ان تثمر تضحياته بإعادة الحق الى اصحابه

Lebanon 24