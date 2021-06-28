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الرئيس عون التقى إسماعيل هنية وأكد له انّ الشعب الفلسطيني أثبت خلال الأحداث الأخيرة في غزة وحدته في النضال ولا بد ان تثمر تضحياته بإعادة الحق الى اصحابه

Lebanon 24
28-06-2021 | 04:11
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