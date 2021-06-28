هنية بعد لقائه عون: أكدنا ثوابتنا السياسية المتعلقة بتمسّكنا بحق العودة ورفض التوطين وأنّ الشعب الفلسطيني يقيم في لبنان كضيف والمخيمات ستكون دائماً عنصر استقرار

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