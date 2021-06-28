أخبار عاجلة

هنية بعد لقائه عون: أكدنا ثوابتنا السياسية المتعلقة بتمسّكنا بحق العودة ورفض التوطين وأنّ الشعب الفلسطيني يقيم في لبنان كضيف والمخيمات ستكون دائماً عنصر استقرار

Lebanon 24
28-06-2021 | 04:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
عون استقبل هنية: الشعب الفلسطيني أثبت وحدته في النضال
lebanon 24
28/06/2021 13:09:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون التقى إسماعيل هنية وأكد له انّ الشعب الفلسطيني أثبت خلال الأحداث الأخيرة في غزة وحدته في النضال ولا بد ان تثمر تضحياته بإعادة الحق الى اصحابه
lebanon 24
28/06/2021 13:09:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركية: الشعب اللبناني يطالب بإنهاء الفساد الذي تمارسه الطبقة السياسية
lebanon 24
28/06/2021 13:09:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: الشعب مدعو لليقظة.. والجماعة السياسية تعطي أبشع صورة عن لبنان
lebanon 24
28/06/2021 13:09:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:02 | 2021-06-28
05:54 | 2021-06-28
05:48 | 2021-06-28
05:42 | 2021-06-28
05:40 | 2021-06-28
05:29 | 2021-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website