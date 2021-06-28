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وزير الصحة بعد لقائه الرئيس عون: فخامة الرئيس حثّ حاكمية مصرف لبنان على اتخاذ القرار المسؤول لمواصلة دعم الدواء

Lebanon 24
28-06-2021 | 06:26
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