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باريس تطالب إيران بإعادة ضمان الوصول "الفوري" و"الكامل" لوكالة الطاقة الذرية إلى المواقع النووية

Lebanon 24
28-06-2021 | 08:23
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