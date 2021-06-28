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قطع طريق "الفوروم دو بيروت" باتجاه وسط بيروت وزحمة سير خانقة من الدورة وصولا إلى وسط بيروت

Lebanon 24
28-06-2021 | 10:38
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