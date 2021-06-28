28
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
وزارة الصحة: تسجيل 66 إصابة جديدة بـ"كورونا" في لبنان والعدد التراكمي للحالات 544520
Lebanon 24
28-06-2021
|
11:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: تسجيل 1504 حالات جديدة بـ"كورونا" في لبنان والعدد التراكمي للاصابات 518104
Lebanon 24
وزارة الصحة: تسجيل 1504 حالات جديدة بـ"كورونا" في لبنان والعدد التراكمي للاصابات 518104
28/06/2021 21:00:22
28/06/2021 21:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان
Lebanon 24
وزارة الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان
28/06/2021 21:00:22
28/06/2021 21:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة: تسجيل 25 حالة وفاة و1336 إصابة جديدة بكورونا في لبنان
Lebanon 24
وزارة الصحة: تسجيل 25 حالة وفاة و1336 إصابة جديدة بكورونا في لبنان
28/06/2021 21:00:22
28/06/2021 21:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة: تسجيل 35 حالة وفاة و1985 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان
Lebanon 24
وزارة الصحة: تسجيل 35 حالة وفاة و1985 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان
28/06/2021 21:00:22
28/06/2021 21:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
دياب "يشمّر عن زنودو": انا هون
Lebanon 24
دياب "يشمّر عن زنودو": انا هون
01:15 | 2021-06-28
28/06/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوة الى اعلان العصيان المدني الشامل.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
دعوة الى اعلان العصيان المدني الشامل.. اليكم التفاصيل
07:40 | 2021-06-28
28/06/2021 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قناعة وصل إليها باسيل!
Lebanon 24
قناعة وصل إليها باسيل!
05:35 | 2021-06-28
28/06/2021 05:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيان هام جداً من المديرية العام للنفط بشأن أسعار المحروقات
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيان هام جداً من المديرية العام للنفط بشأن أسعار المحروقات
12:31 | 2021-06-28
28/06/2021 12:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"النقابة تنتفض" تنتصر.. إليكم النتائج الكاملة لانتخابات "نقابة المهندسين"
Lebanon 24
"النقابة تنتفض" تنتصر.. إليكم النتائج الكاملة لانتخابات "نقابة المهندسين"
14:02 | 2021-06-27
27/06/2021 02:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:55 | 2021-06-28
المرصد السوري: سقوط قذائف مدفعية في “حقل العمر” النفطي في دير الزور التي تتخذه القوات الأميركية قاعدة عسكرية
13:45 | 2021-06-28
محتجون يقطعون دوار أبو علي في طرابلس
13:09 | 2021-06-28
محتجون يقطعون طريق حبوش النبطية
13:05 | 2021-06-28
البيت الأبيض: ضرباتنا في العراق وسوريا هدفها الردع وإيران طرف سيء
12:54 | 2021-06-28
الخارجية الأميركية: بلينكن بحث مع وزير الخارجية المغربي في روما الاستقرار الإقليمي والتطورات في ليبيا
12:50 | 2021-06-28
البنتاغون للعربية: قادرون على الرد على أي تهديدات وهجمات على قواتنا
فيديو
موقف طريف.. تمساح يساعد طيورا على عبور الطريق أمام السيارات! (فيديو)
Lebanon 24
موقف طريف.. تمساح يساعد طيورا على عبور الطريق أمام السيارات! (فيديو)
11:00 | 2021-06-28
28/06/2021 21:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط المركبة الاستكشافية الصينية على المريخ.. وفيديو يوثق اللحظة التاريخية
Lebanon 24
هبوط المركبة الاستكشافية الصينية على المريخ.. وفيديو يوثق اللحظة التاريخية
11:00 | 2021-06-28
28/06/2021 21:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
اللقاء الأول بين طائرة "إف - 35" بريطانية ومقاتلات سلاح الجو الروسي! (فيديو)
Lebanon 24
اللقاء الأول بين طائرة "إف - 35" بريطانية ومقاتلات سلاح الجو الروسي! (فيديو)
09:30 | 2021-06-28
28/06/2021 21:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact