الكويت تسمح برحلات جوية مباشرة إلى بريطانيا وإسبانيا وأميركا وهولندا وإيطاليا والنمسا وفرنسا وألمانيا واليونان وسويسرا وقرغيزستان والبوسنة والهرسك اعتبارا من أول تموز

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