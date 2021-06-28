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الكويت تسمح برحلات جوية مباشرة إلى بريطانيا وإسبانيا وأميركا وهولندا وإيطاليا والنمسا وفرنسا وألمانيا واليونان وسويسرا وقرغيزستان والبوسنة والهرسك اعتبارا من أول تموز

Lebanon 24
28-06-2021 | 11:31
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