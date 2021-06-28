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مجلس النواب الليبي: لجنة 5+5 ربطت إقرار ميزانية الدفاع بتعيين الوزير

Lebanon 24
28-06-2021 | 11:57
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