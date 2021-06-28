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الرئيس عون دعا الى إجتماع للمجلس الأعلى للدفاع يوم غد الثلاثاء في قصر بعبدا للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الأخيرة

Lebanon 24
28-06-2021 | 12:19
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