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واشنطن تحذّر موسكو من عواقب الفيتو ضد التمديد لمعبر إيصال المساعدات إلى إدلب السورية

Lebanon 24
28-06-2021 | 14:32
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