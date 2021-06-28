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أخبار عاجلة
وزير الخارجية السعودي: الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وفقا للقرارات الدولية
Lebanon 24
28-06-2021
|
16:06
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