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وزير الخارجية السعودي: الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وفقا للقرارات الدولية

Lebanon 24
28-06-2021 | 16:06
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