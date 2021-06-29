أخبار عاجلة

المملكة العربية السعودية تفوز بعضوية المجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات

Lebanon 24
29-06-2021 | 00:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
100 سنة بين البطريركية المارونية والمملكة العربية السعودية
lebanon 24
29/06/2021 03:09:39 Lebanon 24 Lebanon 24
المملكة العربية السعودية تستدعي السفير اللبناني لتبليغه إستنكارا شديد اللهجة لما ورد على لسان وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه
lebanon 24
29/06/2021 03:09:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية محمد فهمي: الدولة اللبنانية ضد زعزعة العلاقة مع أي دولة عربية ولا سيما المملكة العربية السعودية
lebanon 24
29/06/2021 03:09:39 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير خادم الحرمين الشريفين وليد البخاري في تصريح خاص لـmtv: دوافع القرار السعودي أمنية في المقام الأول وتهدف للحفاظ على سلامة وأمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين فيها
lebanon 24
29/06/2021 03:09:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:08 | 2021-06-28
20:06 | 2021-06-28
20:05 | 2021-06-28
19:41 | 2021-06-28
19:24 | 2021-06-28
19:03 | 2021-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website