26
o
بيروت
32
o
طرابلس
23
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
الرئيس الإسرائيلي: أشعر بارتياح كبير بتعهد بايدن بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي
Lebanon 24
28-06-2021
|
17:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
بايدن: إيران لن تحصل أبداً على السلاح النووي خلال فترة حكمي
Lebanon 24
بايدن: إيران لن تحصل أبداً على السلاح النووي خلال فترة حكمي
29/06/2021 03:10:13
29/06/2021 03:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: الاتفاق النووي يجب أن تحييه الأطراف الأخرى وعلى واشنطن أن تلتزم بتعهداته
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: الاتفاق النووي يجب أن تحييه الأطراف الأخرى وعلى واشنطن أن تلتزم بتعهداته
29/06/2021 03:10:13
29/06/2021 03:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كبير مفاوضي إيران: نريد ضمانات بعدم تكرار ما حدث مع إدارة ترامب ودونها لن تكون العودة للاتفاق النووي ممكنة
Lebanon 24
كبير مفاوضي إيران: نريد ضمانات بعدم تكرار ما حدث مع إدارة ترامب ودونها لن تكون العودة للاتفاق النووي ممكنة
29/06/2021 03:10:13
29/06/2021 03:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: ناقشت الجهود المبذولة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية وتعزيز اتفاقات أبراهام مع "بلينكن"
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: ناقشت الجهود المبذولة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية وتعزيز اتفاقات أبراهام مع "بلينكن"
29/06/2021 03:10:13
29/06/2021 03:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. بيان هام جداً من المديرية العام للنفط بشأن أسعار المحروقات
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيان هام جداً من المديرية العام للنفط بشأن أسعار المحروقات
12:31 | 2021-06-28
28/06/2021 12:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
دياب "يشمّر عن زنودو": انا هون
Lebanon 24
دياب "يشمّر عن زنودو": انا هون
01:15 | 2021-06-28
28/06/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قناعة وصل إليها باسيل!
Lebanon 24
قناعة وصل إليها باسيل!
05:35 | 2021-06-28
28/06/2021 05:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوة الى اعلان العصيان المدني الشامل.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
دعوة الى اعلان العصيان المدني الشامل.. اليكم التفاصيل
07:40 | 2021-06-28
28/06/2021 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يشترط وباسيل يرفض
Lebanon 24
بري يشترط وباسيل يرفض
08:07 | 2021-06-28
28/06/2021 08:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
20:08 | 2021-06-28
مسؤولون أميركيون يقولون إنهم لم يتشاوروا مع الحكومة العراقية مسبقا بشأن الغارات
20:06 | 2021-06-28
نيويورك تايمز: مسؤولون أميركيون يقولون إنهم لم يعتمدوا على الاستخبارات العراقية لتحديد الأهداف التي تم قصفها
20:05 | 2021-06-28
واشنطن تدعو الأميركيين لتجنب السفر إلى روسيا لأسباب أمنية وأخرى تتعلق بمخاوف من الخطف
19:41 | 2021-06-28
دبلوماسيون: واشنطن ولندن ودبلن تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن حول إقليم تيغراي الإثيوبي
19:24 | 2021-06-28
بلينكن: 10 آلاف مقاتل من تنظيم داعش رهن الاحتجاز في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية
19:03 | 2021-06-28
الصحة المصرية تسجّل 376 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة
فيديو
تحطيم محطة محروقات في المحمّرة (فيديو)
Lebanon 24
تحطيم محطة محروقات في المحمّرة (فيديو)
17:23 | 2021-06-28
29/06/2021 03:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف طريف.. تمساح يساعد طيورا على عبور الطريق أمام السيارات! (فيديو)
Lebanon 24
موقف طريف.. تمساح يساعد طيورا على عبور الطريق أمام السيارات! (فيديو)
11:00 | 2021-06-28
29/06/2021 03:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط المركبة الاستكشافية الصينية على المريخ.. وفيديو يوثق اللحظة التاريخية
Lebanon 24
هبوط المركبة الاستكشافية الصينية على المريخ.. وفيديو يوثق اللحظة التاريخية
11:00 | 2021-06-28
29/06/2021 03:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact