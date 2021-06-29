أخبار عاجلة

فتح طريق الناعمة وزحمة سير نتيجة طوابير السيارات على المحطات

Lebanon 24
29-06-2021 | 06:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
موقف طريف.. تمساح يساعد طيورا على عبور الطريق أمام السيارات! (فيديو)
lebanon 24
29/06/2021 17:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريق "الفوروم دو بيروت" باتجاه وسط بيروت وزحمة سير خانقة من الدورة وصولا إلى وسط بيروت
lebanon 24
29/06/2021 17:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريق الجية وزحمة سير خانقة
lebanon 24
29/06/2021 17:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أصحاب وسائقو السيارات العمومية والفانات قطعوا الطريق الدولية في ضهر البيدر احتجاجاً على الأوضاع المعيشة وأزمة البنزين وارتفاع سعر الدولار
lebanon 24
29/06/2021 17:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2021-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2021-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2021-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:37 | 2021-06-29
10:17 | 2021-06-29
10:10 | 2021-06-29
10:08 | 2021-06-29
09:53 | 2021-06-29
09:24 | 2021-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website