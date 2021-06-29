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الرئيس عون: إقفال الطرقات امام المواطنين يتسبب بمعاناة كبيرة لهم تُضاف الى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة

Lebanon 24
29-06-2021 | 07:07
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