مقررات المجلس الأعلى للدفاع: الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلّين بالأمن زعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المعيشية

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