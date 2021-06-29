مقررات المجلس الأعلى للدفاع: الطلب الى وزير المالية التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لايجاد السبل الآيلة لدعم القوى العسكرية والأمنية خصوصاً في ظل الأوضاع المالية

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