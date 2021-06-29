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الصوت القوي الذي سمع في الحدت ناتج عن تفجير عبوة قديمة العهد من قبل الجيش

Lebanon 24
29-06-2021 | 08:47
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