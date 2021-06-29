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أخبار عاجلة
مواطنون قطعوا شارع صيدا جزين احتجاجا على نفاد البنزين من إحدى المحطات قبل ان يصل دورهم
Lebanon 24
29-06-2021
|
10:53
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