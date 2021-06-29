أخبار عاجلة

إعادة فتح السير على أوتوستراد الدورة باتجاه نهر الموت

Lebanon 24
29-06-2021 | 12:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: قطع السير بشكل جزئي على اوتوستراد نهر الموت باتجاه الدورة قرب محطة مدكو
lebanon 24
29/06/2021 22:32:41 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: إعادة فتح السير على أوتوستراد الكرنتينا باتجاه بيروت
lebanon 24
29/06/2021 22:32:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إعادة فتح أوتوستراد الدورة بعد قطعه من قبل محتجين
lebanon 24
29/06/2021 22:32:41 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع السير على أوتوستراد شكا باتجاه طرابلس تمهيداً لرفع الشاحنة المتضررة وتحويله الى الطريق البحرية
lebanon 24
29/06/2021 22:32:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2021-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:50 | 2021-06-29
14:13 | 2021-06-29
13:39 | 2021-06-29
13:34 | 2021-06-29
13:27 | 2021-06-29
13:00 | 2021-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website