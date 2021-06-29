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أخبار عاجلة
الشرطة الكندية: وفاة 34 شخصاً خلال يومين في فانكوفر بسبب موجة الحر
Lebanon 24
29-06-2021
|
15:56
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