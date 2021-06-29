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بلينكن: السفارة الأميركية ستبقى في القدس والوضع الأكثر إلحاحاً هو الوضع الإنساني في غزة

Lebanon 24
29-06-2021 | 16:23
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