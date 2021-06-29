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عملية الطعن التي نفّذها صومالي في مدينة فورتسبورغ تمّت بدوافع متطرفة

Lebanon 24
29-06-2021 | 17:55
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