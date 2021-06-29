25
o
بيروت
34
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
إقالة مسؤولين كوريين شماليين كبار بعد "حادث خطر" يتعلّق بكوفيد-19
Lebanon 24
29-06-2021
|
19:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
السفير الأميركية دوروثي شيا لـ"هنا بيروت": زرت واشنطن منذ أسبوع تقريبًا والتقيت كبار المسؤولين الذين يحرصون على لبنان بشدّة ولاحظت في كلامهم مدى خطورة الوضع أكثر ممّا ألاحظه في بيروت
Lebanon 24
السفير الأميركية دوروثي شيا لـ"هنا بيروت": زرت واشنطن منذ أسبوع تقريبًا والتقيت كبار المسؤولين الذين يحرصون على لبنان بشدّة ولاحظت في كلامهم مدى خطورة الوضع أكثر ممّا ألاحظه في بيروت
30/06/2021 07:37:29
30/06/2021 07:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن: ليندركينغ سيلتقي مسؤولين كبار في الحكومتين السعودية واليمنية والمبعوث الأممي
Lebanon 24
واشنطن: ليندركينغ سيلتقي مسؤولين كبار في الحكومتين السعودية واليمنية والمبعوث الأممي
30/06/2021 07:37:29
30/06/2021 07:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين: نصحنا مسؤولين كبارا في حكومة مادورو بأن الترحيب بالسفن الإيرانية سيكون خطأ
Lebanon 24
بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين: نصحنا مسؤولين كبارا في حكومة مادورو بأن الترحيب بالسفن الإيرانية سيكون خطأ
30/06/2021 07:37:29
30/06/2021 07:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
غانتس: تمت تصفية مسؤولين كبار من حماس في باطن الأرض وفوقها
Lebanon 24
غانتس: تمت تصفية مسؤولين كبار من حماس في باطن الأرض وفوقها
30/06/2021 07:37:29
30/06/2021 07:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
بقرادونيان لـ "لبنان 24": مقبلون على وجود أجنبي في لبنان وعهد عون قد ينتهي بخيبة أمل كبيرة
Lebanon 24
بقرادونيان لـ "لبنان 24": مقبلون على وجود أجنبي في لبنان وعهد عون قد ينتهي بخيبة أمل كبيرة
05:30 | 2021-06-29
29/06/2021 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. ساعات التغذية ستزداد
Lebanon 24
خبرٌ سار إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. ساعات التغذية ستزداد
13:23 | 2021-06-29
29/06/2021 01:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أول ظهور علني لجيسيكا عازار مع زوجها محمد صوفان.. شاهدوا صور الثنائي الذي أثار الجدل
Lebanon 24
أول ظهور علني لجيسيكا عازار مع زوجها محمد صوفان.. شاهدوا صور الثنائي الذي أثار الجدل
04:00 | 2021-06-29
29/06/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج لا تعتذر عما فعلت!
Lebanon 24
هذه الأبراج لا تعتذر عما فعلت!
02:00 | 2021-06-29
29/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّر وصرخات في مطار بيروت...ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
توتّر وصرخات في مطار بيروت...ما القصة؟ (فيديو)
13:06 | 2021-06-29
29/06/2021 01:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:22 | 2021-06-30
اصابة شخص بجروح باشكال فردي تطور الى اطلاق نار في مخيم عين الحلوة مفرق سوق الخضار الشارع التحتاني
20:29 | 2021-06-29
البرازيل تسجل 64903 إصابات و1893 وفاة جديدة بكورونا
20:26 | 2021-06-29
مستشار الأمن القومي الأميركي: ندعم الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها
19:55 | 2021-06-29
مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح إزالة عدد من تماثيل رموز الكونفدرالية والفصل العنصري من داخل مقر الكونغرس
19:40 | 2021-06-29
مجلس النواب الأميركي يقر قانونا يسهل إجلاء المتعاونين والمترجمين الأفغان واستقدامهم للولايات المتحدة
19:19 | 2021-06-29
الخارجية الأميركية ترحب بإعلان الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار في إقليم تيغراي
فيديو
فيديو مؤلم.. شابان اعتديا على امرأة بالضرب وطرحاها أرضا!
Lebanon 24
فيديو مؤلم.. شابان اعتديا على امرأة بالضرب وطرحاها أرضا!
08:22 | 2021-06-29
30/06/2021 07:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطيم محطة محروقات في المحمّرة (فيديو)
Lebanon 24
تحطيم محطة محروقات في المحمّرة (فيديو)
17:23 | 2021-06-28
30/06/2021 07:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف طريف.. تمساح يساعد طيورا على عبور الطريق أمام السيارات! (فيديو)
Lebanon 24
موقف طريف.. تمساح يساعد طيورا على عبور الطريق أمام السيارات! (فيديو)
11:00 | 2021-06-28
30/06/2021 07:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact