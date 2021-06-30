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اصابة شخص بجروح باشكال فردي تطور الى اطلاق نار في مخيم عين الحلوة مفرق سوق الخضار الشارع التحتاني

Lebanon 24
30-06-2021 | 00:22
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