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أخبار عاجلة
الجيش تمكن من اعادة فتح اوتوستراد "البالما" في الاتجاهين وجميع الطرقات ضمن نطاق محافظة الشمال سالكة بشكل طبيعي
Lebanon 24
30-06-2021
|
02:53
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