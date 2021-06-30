جورج عدوان من الجلسة التشريعية: حكومة تصريف الاعمال لا تقوم بواحباتها والرئيس المكلف منذ 7 اشهر مسافر بينما اللبنانون يموتون على محطات البنزين بانتظار ان يجتمع ورئيس الجمهورية

Lebanon 24