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المجلس النيابي ينتخب القاضي ميشال طرزي عضواً في المجلس الدستوري بديلاً عن القاضي الراحل انطوان بريدي بـ 52 صوتاً مقابل 37 صوتاً للقاضي البرت سرحان

Lebanon 24
30-06-2021 | 04:55
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