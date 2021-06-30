المجلس النيابي ينتخب القاضي ميشال طرزي عضواً في المجلس الدستوري بديلاً عن القاضي الراحل انطوان بريدي بـ 52 صوتاً مقابل 37 صوتاً للقاضي البرت سرحان

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