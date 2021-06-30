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برّي: الضرب بالميت حرام ولو أتاح لنا الدستور أمراً آخر لكنا فعلناه ونحن علينا مسؤولية التشريع لتحضير قوانين الاصلاح وتشريع قوانين لحماية الناس
Lebanon 24
30-06-2021
|
05:04
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