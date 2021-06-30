أخبار عاجلة

النائب جورج عدوان بعد انحساب "القوات" من الجلسة: انفصام ونكران لما يجري وليس من الطبيعي أن نشارك به وللمجلس النيابي دور رقابة هل سنتفرج على منظومة حاكمة لا تخفف عن آلام الناس

Lebanon 24
30-06-2021 | 05:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
جورج عدوان من الجلسة التشريعية: حكومة تصريف الاعمال لا تقوم بواحباتها والرئيس المكلف منذ 7 اشهر مسافر بينما اللبنانون يموتون على محطات البنزين بانتظار ان يجتمع ورئيس الجمهورية
lebanon 24
30/06/2021 14:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24
جورج عدوان من مجلس النواب: نجتمع في المجلس النيابي وكأننا نعيش في عالم آخر غير متصل بالواقع إذ إن الشعب يعاني والسؤال هو هل بإمكاننا العودة إلى الواقع؟
lebanon 24
30/06/2021 14:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب نقولا نحاس لـ"صوت كل لبنان": ما يحصل هو قضية نهج قائم منذ 30 عاما تقريبا أدى الى هذا التدهور والانحلال والحكم ليس غاية أو وسيلة بل هو لخدمة الناس وليس لأهداف خاصة
lebanon 24
30/06/2021 14:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات المسلحة اليمنية: الإستهداف يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على استمرار الحصار والعدوان
lebanon 24
30/06/2021 14:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:37 | 2021-06-30
07:33 | 2021-06-30
07:27 | 2021-06-30
07:26 | 2021-06-30
07:17 | 2021-06-30
06:38 | 2021-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website