النائب جورج عدوان بعد انحساب "القوات" من الجلسة: انفصام ونكران لما يجري وليس من الطبيعي أن نشارك به وللمجلس النيابي دور رقابة هل سنتفرج على منظومة حاكمة لا تخفف عن آلام الناس

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