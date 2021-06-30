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عدوان: نشرع لدولة ضعيفة تنهب الشعب والمصارف عام ونصف العام نتحدث عن الإصلاح أهناك مسؤول واحد تمت محاسبته أو دخل إلى السجن؟

Lebanon 24
30-06-2021 | 05:12
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