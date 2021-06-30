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عدوان: لا يمكننا رؤية المسؤولين يتفرجون على معاناة الناس ولا يبذلون أي جهد على الأقل يجب أن يكون هناك ضمير حي للمساءلة وعلى المجلس أن يخصص جلسة كما وعدنا رئيسه للمساءلة

Lebanon 24
30-06-2021 | 05:14
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