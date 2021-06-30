عدوان: قدمنا منذ أشهر اقتراح قانون البطاقة التمويلية مرفقاً بقانون لمنع المسّ بالاحتياطي لكن أحداً لم يكترث للأمر منذ عام على الرغم من أننا مع إقرار البطاقة لكن كان يجب أن يتم الأمر منذ فترة طويلة

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