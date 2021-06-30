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وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يتفقان على العمل معا لتعزيز السلام والتعايش في جميع أنحاء الشرق الأوسط

Lebanon 24
30-06-2021 | 06:15
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