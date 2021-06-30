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النائب طوني فرنجية اقترح تشكيل لجنة فرعية مصغرة تضع خطة اشمل تتضمن الية رفع الدعم وليس تشريع البطاقة بشكل منعزل ومنفرد

Lebanon 24
30-06-2021 | 13:24
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