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رئيس الوزراء الإثيوبي: الجيش انسحب من إقليم تغراي لأن جبهة تحرير شعب تغراي لم تعد تشكل تهديدا للبلاد

Lebanon 24
30-06-2021 | 08:17
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