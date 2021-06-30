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الوكالة الوطنية: محتجون قطعوا مسلكي الأوتوستراد قرب نفق حامات لجهة الشمال بالإطارات المشتعلة ما أدى إلى زحمة سير خانقة

Lebanon 24
30-06-2021 | 11:36
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