أخبار عاجلة

التحكم المروري: الطرقات المقطوعة ضمن منطقة بيروت هي الكولا والمدينة الرياضية وتقاطع عبد الناصر

Lebanon 24
30-06-2021 | 12:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الطرقات المقطوعة ضمن منطقة بيروت: ساحة الشهداء وتقاطع برج الغزال باتجاه الحمرا
lebanon 24
01/07/2021 02:55:41 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: الطرقات المقطوعة ضمن نطاق صيدا هي دوار ايليا وتقاطع الراهبات
lebanon 24
01/07/2021 02:55:41 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: الطرقات المقطوعة في طرابلس: القبة - التبانة جسر المشاة - شارع سوريا
lebanon 24
01/07/2021 02:55:41 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع: جديتا العالي دير زنون والمصنع
lebanon 24
01/07/2021 02:55:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:38 | 2021-06-30
19:32 | 2021-06-30
19:16 | 2021-06-30
18:58 | 2021-06-30
18:38 | 2021-06-30
18:25 | 2021-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website