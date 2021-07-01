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قيادي في الحرية والتغيير ل"الحدث": توقيف أكثر من 200 من عناصر حزب البشير بينهم قادة بتهم أعمال تخريب

Lebanon 24
01-07-2021 | 01:25
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