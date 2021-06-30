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‏الأردن يخفف إجراءات كورونا ويقلل ساعات حظر التجوال ويرفعه في 3 مناطق بشكل كامل

Lebanon 24
30-06-2021 | 20:01
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