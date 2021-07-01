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البابا فرنسيس يستقبل رؤساء الكنائس في الشرق الأوسط وبدء صلاة الافتتاح

Lebanon 24
01-07-2021 | 02:42
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