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جيش العدو الإسرائيلي: القبض على شخص طعن مجندة وخطف سلاحها قرب أحد المواقع العسكرية في الأغوار (الجزيرة)

Lebanon 24
01-07-2021 | 05:20
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