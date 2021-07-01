أخبار عاجلة

انتهاء اللقاء الأول المغلق بين البابا فرنسيس ورؤساء الوفود اللبنانية والآن استراحة لدقائق ويبدأ اللقاء الثاني

Lebanon 24
01-07-2021 | 05:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
انتهاء اللقاء بين ⁧‫كولومبيا‬⁩ وفنزويلا‬⁩ بالتعادل السلبي في بطولة ⁧‫كوبا أميركا2021‬⁩ ضمن المجموعة الأولى
lebanon 24
01/07/2021 15:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
اللقاء الأول بين طائرة "إف - 35" بريطانية ومقاتلات سلاح الجو الروسي! (فيديو)
lebanon 24
01/07/2021 15:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
عون سلم فرانكوني رسالة الى البابا حول اللقاء الروحي في الفاتيكان
lebanon 24
01/07/2021 15:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: اللبنانيون ينظرون بكثير من الأمل الى لقاء الأول من تموز في الفاتيكان مقدرين الدور الذي يلعبه البابا فرنسيس لدعم لبنان
lebanon 24
01/07/2021 15:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:26 | 2021-07-01
07:26 | 2021-07-01
07:05 | 2021-07-01
06:55 | 2021-07-01
06:36 | 2021-07-01
06:34 | 2021-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website