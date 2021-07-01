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اجتماع بعبدا: توافق على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبيّة ضمن آلية تطبيقية تلحظ الأولويات المحدّدة من وزارة الصحة وفق خطة الترشيد
Lebanon 24
01-07-2021
|
06:34
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