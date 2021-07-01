أخبار عاجلة

الرئيس عون: دعم الدواء والمستلزمات الطبية من الثوابت الأساسية ومن غير المسموح إحتكار الدواء أو تهريبه أو تخزينه ومنع وصوله إلى المواطنين

Lebanon 24
01-07-2021 | 07:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون عرض مع وزير الصحة الدكتور حمد حسن الواقع الصحي في البلاد وسبل معالجة أزمات الدواء والإستشفاء والمسلتزمات الطبية
lebanon 24
01/07/2021 17:35:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بشارة الأسمر: بادروا إلى التنازلات وكفى محاصصة واتهامات ورفع مقنع للدعم كما يجري في الدواء والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية
lebanon 24
01/07/2021 17:35:01 Lebanon 24 Lebanon 24
النقيب هارون: لضخّ أموال دعم الدواء والمستلزمات الطبية مباشرة للجهات الضامنة
lebanon 24
01/07/2021 17:35:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قال وزير الصحة عن موضوع رفع الدعم عن الدواء والمستلزمات الطبية؟
lebanon 24
01/07/2021 17:35:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:32 | 2021-07-01
09:44 | 2021-07-01
09:09 | 2021-07-01
08:56 | 2021-07-01
08:51 | 2021-07-01
08:48 | 2021-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website