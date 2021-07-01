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الخارجية المصرية: الوضع بشأن سد النهضة يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين ويتطلب أن ينظر فيه مجلس الأمن فورا

Lebanon 24
01-07-2021 | 11:40
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