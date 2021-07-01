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بايدن يتوجه إلى فلوريدا لتفقد موقع كارثة انهيار مبنى أودى بحياة 18 شخصا

Lebanon 24
01-07-2021 | 11:41
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