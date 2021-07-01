رويترز: الإمارات تمنع سفر مواطنيها إلى دول منها الهند وباكستان وبنغلادش وجنوب أفريقيا ونيجيريا وتدعو المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة كوفيد-19

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