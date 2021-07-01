أخبار عاجلة

تأجيل اجتماع أوبك+ إلى الجمعة بسبب الحديث عن عدم توافق

Lebanon 24
01-07-2021 | 14:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
اجتماع بعبدا: توافق على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبيّة ضمن آلية تطبيقية تلحظ الأولويات المحدّدة من وزارة الصحة وفق خطة الترشيد
lebanon 24
02/07/2021 01:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
توقف مركز الضمان الاجتماعي في طرابلس عن العمل بسبب نفاد المازوت
lebanon 24
02/07/2021 01:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل من مجلس النواب: بوادر ثورة اجتماعية جديدة محقة بسبب الذل الذي يعيشه اللبنانيون وهناك مسؤولية كبيرة ملقاة على مجلس النواب
lebanon 24
02/07/2021 01:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري من دار الفتوى: البلد اقتصاديا واجتماعيا يتدهور وعيني وعين المفتي دريان على البلد وهذا ما يهمنا وهذا فحوى الحديث الذي دار داخل المجلس و"منرجع منحكي"
lebanon 24
02/07/2021 01:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:01 | 2021-07-01
17:58 | 2021-07-01
17:56 | 2021-07-01
17:54 | 2021-07-01
17:20 | 2021-07-01
17:11 | 2021-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website